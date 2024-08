Directeur Nigel de Jong ziet roofbouw op voetbalsters: 'Dit gaat zo niet langer'

Hij durft de stelling wel aan: "Ik denk dat het te snel gaat met de ontwikkeling van het vrouwenvoetbal. Het is moeilijk. Het duurt denk ik nog wel jaren voordat we in Nederland de maatstaf van de internationale top zullen aantikken."

Hij tikt een paar keer op de tafel. "We moeten vooral kijken hoe we het vrouwenvoetbal aan de onderkant kunnen ontwikkelen. De jeugd. Bij de amateurs, de clubs, de nationale elftallen."

Jonge voetbalsters geven volgens De Jong aan juist méér wedstrijden te willen spelen. Ze zijn nauwelijks gewend aan vijf of zes keer per week trainen, laat staan krachttraining. Het blijkt moeilijk om vervolgens de zware belasting bij de profs te verdragen. Met dus flinke blessures tot gevolg.

Uitstroom van meiden

Nederlandse clubs moeten volgens hem flinke stappen maken met hun jeugdopleiding voor meisjes. "Qua academies is alles nog niet zo goed geregeld als bij de mannen. Veel speelsters komen nog steeds door vanuit de amateurs."

Haast jaloers kijkt hij naar de flinke aanwas van voetbalsters in topland Spanje. "Voetbal zit zo diep in hun cultuur. Die meiden blijven gewoon doorvoetballen, terwijl we in Nederland zien dat de uitstroom van meiden in Nederland tussen de 12 en 16 jaar nog heel hoog is."

"Daarom moeten we de faciliteiten voor meisjesvoetbal verbeteren", zegt hij. Hij noemt betere trainers, ploegen, sportcomplexen en méér wedstrijden in de jeugd.

Als Nederland mee wil met het topniveau van landen als Spanje en Engeland, zegt De Jong, dan moet de intensiteit omhoog, al vanuit de jeugd. Met bovendien een sterkere eredivisie. "Dat kan alleen als we een grotere en betere kweekvijver creëren."