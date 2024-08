Wekdienst 31/8: Ringweg Groningen open voor ommetje • Noorse prinses trouwt

Goedemorgen! Voetgangers kunnen vandaag een rondje lopen over de nieuwe ringweg rond Groningen, waaraan sinds 2018 is gewerkt. In Noorwegen is het veelbesproken huwelijkt tussen prinses Märthe-Louise en de zelfbenoemde sjamaan Durek Verrett.

Eerst het weer: in een groot deel van het land is er veel bewolking. Alleen in het noorden zijn er opklaringen en het koelt af naar 11 of 12 graden. Er trekken buien over de zuidelijke provincies en daarbij kan het onweren. In de ochtend is er nog veel bewolking en plaatselijk een bui. Daarna wordt het droog en breekt de zon door. Het warmt op naar 20 tot 26 graden.