Is Syrië veilig of niet? Discussie in Europa laait op, maar wie bepaalt?

3. Kunnen Europese landen Syriërs zomaar terugsturen?

Ruud Koopmans, hoogleraar sociologie aan de Humboldt Universiteit Berlijn en auteur van een kritisch boek op het Europees vluchtelingenbeleid, legt uit dat het vluchtelingenrecht niet per definitie recht geeft op permanente vestiging. "Het geeft recht op bescherming. En op het moment dat de beschermingsgronden wegvallen, bijvoorbeeld omdat er in het land van herkomst geen oorlogsgevaar meer is, staat het het opnameland vrij om die status te beëindigen. Of we dat ook wíllen doen, is een politieke beslissing."

Gastlanden mogen ook zelf beoordelen of ze een land, of delen daarvan, veilig (genoeg) vinden om vluchtelingen terug te sturen, zegt Koopmans. "Als je naar de lijstjes van veilige landen kijkt die EU-lidstaten hanteren, zie je dat die sterk uiteenlopen. Welke landen veilig zijn en op welke gronden dat wordt besloten, is een nationale bevoegdheid."

Om mensen daadwerkelijk te kunnen terugsturen, moeten er volgens Koopmans wel afspraken worden gemaakt met de Syrische regering. "Of die wil meewerken, valt natuurlijk nog te bezien."