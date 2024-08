Nieuwe rechtszaak over Ter Apel dreigt, vijf vragen over de overvolle opvanglocatie

Eén of twee asielzoekers uit Ter Apel onderbrengen bij alle andere opvanglocaties in het land. Op die manier wil het kabinet onder de afgesproken bovengrens van 2000 mensen in het Groningse aanmeldcentrum komen, in de hoop daarmee een nieuwe rechtszaak van de gemeente Westerwolde af te wenden. Vijf vragen over de overvolle asielopvang in Ter Apel.

Waarom komt de bezetting in het aanmeldcentrum maar niet onder de 2000?

De korte uitleg: er komen meer asielzoekers binnen dan er weggaan. In Ter Apel zit het aanmeldcentrum van de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND). Iedereen die in Nederland asiel aanvraagt moet zich melden in het Groningse azc. Elke asielzoeker die zich meldt bij een politiebureau in Nederland krijgt een trein- en buskaartje naar Ter Apel.

Mensen zouden eigenlijk snel moeten doorstromen naar andere locaties in het land, maar dat gebeurt onvoldoende omdat er te weinig opvangplekken zijn. "Bovendien wachten meer dan 18.000 statushouders langer dan de afgesproken termijn van veertien weken op een woning", zegt een woordvoerder van het COA. "Dit komt door de woningnood."

Hoe kan het dat er nu geen mensen in het gras moeten slapen?

De opvangcrisis was zelden zo zichtbaar als tijdens de zomer van 2022. Vanwege de enorme drukte in het aanmeldcentrum moesten honderden mensen noodgedwongen buiten de nacht doorbrengen, op stoelen of op het grasveld voor het azc. Ook was er geen drinkwater en waren er te weinig douches en toiletten beschikbaar.

Zulke situaties zijn nu niet aan de orde, zegt een COA-woordvoerder, omdat Ter Apel een capaciteit van 2370 bedden heeft. "Daardoor hebben we de laatste maanden kunnen voorkomen dat er mensen in het gras moeten slapen."