Doden en tientallen gewonden bij aanval op Charkiv, ook doden in Rusland

Bij een Russische aanval in de stad Charkiv, in het noordoosten van Oekraïne, zijn gisteren volgens de Oekraïense autoriteiten zeven doden gevallen en raakten ruim 70 mensen gewond. In de Russische stad Belgorod vielen volgens Russisch staatspersbureau Ria Novosti gisteren ook doden bij een Oekraïense aanval.

Bij de aanval op Charkiv werd onder meer een woontoren van twaalf verdiepingen en een speelplaats geraakt. Een van de doden is een 14-jarig meisje. De Oekraïense president Zelensky condoleerde op X de familie van de slachtoffers en herhaalde zijn oproep aan het westen voor meer langeafstandswapens.

Aanvallen zijn afgenomen

Charkiv ligt op zo'n 40 kilometer van de Russische grens en wordt regelmatig aangevallen door Rusland. De afgelopen weken is het aantal aanvallen afgenomen. Dat komt mogelijk omdat de Oekraïners een verrassingsaanval uitvoerden op Russisch grondgebied in de regio Koersk en ook in de aangrenzende regio Belgorod de aanvallen opvoerden. Vanuit die regio voert Rusland een groot deel van de aanvallen op Charkiv uit.

Ondertussen meldt ook Rusland doden na Oekraïense beschietingen. Volgens Ria Novosti kwamen bij Oekraïense luchtaanvallen in de stad Belgorod gisteren vijf mensen om het leven en raakten 37 mensen gewond. De gouverneur van de regio zegt dat meerdere appartementsgebouwen en meerdere winkels beschadigd raakten.

De stad Belgorod, de grootste stad in de regio Belgorod, en Charkiv liggen op nog geen 80 kilometer van elkaar.