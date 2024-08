Hoogste rechter Brazilië laat X blokkeren na onenigheid met Musk

Het Braziliaanse Hooggerechtshof heeft opdragen X in het land te blokkeren. Een van de opperrechters van het land, Alexandre de Moraes, legde de maatregel op nadat X-baas Elon Musk weigerde om een juridische vertegenwoordiger aan te stellen. Het is een verdere escalatie van de maandenlange ruzie tussen de twee.

De Moraes had Musk woensdag al gewaarschuwd dat het socialemediaplatform in Brazilië zou worden geblokkeerd als Musk niet binnen 24 uur een vertegenwoordiger aan zou stellen. X kondigde eerder deze maand aan per direct te stoppen met zijn bedrijfsactiviteiten in Brazilië na onenigheid met de opperrechter over vrijheid van meningsuiting, het sluiten van extreemrechtse accounts en desinformatie.

Eisen

De rechter geeft internetproviders en appstores vijf dagen om toegang tot X te blokkeren. Volgens hem blijft X geblokkeerd totdat het platform aan zijn eisen voldoet. Bedrijven en individuen die in Brazilië de blokkade proberen te omzeilen via bijvoorbeeld VPN-diensten riskeren een dagelijkse boete van 50.000 Braziliaanse real, omgerekend zo'n 8000 euro.

De Moraes doet onderzoek naar verspreiding van nepnieuws en haat toen oud-president Bolsonaro aan de macht was. Als onderdeel van dat onderzoek vroeg hij het platform eerder dit jaar om bepaalde accounts te blokkeren. Musk is daar groot tegenstander van omdat hij vindt dat een rechter zich niet mag bemoeien met vrijheid van meningsuiting.

Brazilië is een grote afzetmarkt voor het socialemediaplatform. Het Amerikaans-Duitse marktonderzoekbureau Emarkteter schat dat zo'n 40 miljoen Brazilianen minstens een keer per maand op het platform actief zijn.

Tegoeden Starlink ook bevroren

De Moraes liet ook de tegoeden van Starlink bevriezen, de satellietdienst van Musk. Hierdoor kan het bedrijf geen financiële transacties meer doen in het land waar het meer dan 250.000 klanten heeft. Volgens De Moraes was het besluit nodig omdat X niet genoeg geld heeft om de oplopende boetes in het land te betalen en kan Starlink daarvoor opdraaien omdat de twee bedrijven tot dezelfde economische groep behoren.

De satellietdienst kondigde direct aan naar de rechter te stappen om de maatregel ongedaan te maken. "Deze maatregel is gebaseerd op de ongefundeerde mening dat Starlink verantwoordelijk moet zijn voor de boetes die op ongrondwettelijke wijze aan X zijn opgelegd", meldt Starlink.

'Crimineel van de ergste soort'

Musk noemde de opperrechter in een reactie "een crimineel van de ergste soort die zich voordoet als rechter". Hij beloofde dat zijn bedrijf SpaceX, dat Starlink beheert, gratis internet gaat aanbieden in Brazilië "totdat de kwestie is opgelost".

Het is niet de eerste keer dat een platform tijdelijk uit de lucht gaat in het land. Omdat Facebook-moederbedrijf Meta weigerde om gebruikersgegevens aan de politie te leveren, lieten rechters in 2015 en 2016 de service meerdere keren blokkeren. En in 2022 dreigde De Moraes berichtenapp Telegram met een een landelijke sluiting. Volgens De Moraes weigerde de service om bepaalde profielen te blokkeren. Omdat Telegram uiteindelijk een lokale vertegenwoordiger benoemde, bleef de app in het land online.