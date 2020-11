Vluchtelingenstroom in Nagorno-Karabach, Azerbeidzjan claimt verovering Shushi

Hoewel internationaal pogingen worden gedaan om een bestand te bewerkstelligen in Nagorno-Karabach, gaat de strijd daar onverminderd door. Er zijn zware gevechten gemeld om de stad Shushi en volgens de Azerbeidzjaanse president Aliejev is de stad veroverd. Dat laatste wordt tegengesproken door de Armeense autoriteiten in Nagorno-Karabach.

De strijd in Nagorno-Karabach, een regio in Azerbeidzjan waar overwegend etnische Armenen wonen, ontvlamde eind september. Sindsdien zijn zeker duizend mensen om het leven gekomen. Tienduizenden mensen zijn naar verluidt al gevlucht, binnen de regio, of de grens over naar Armenië.

De Armeense autoriteiten benadrukken de laatste dagen dat er geen reden is om te vluchten. Regionale leiders zeggen dat ze "het moederland" tot het bittere einde zullen verdedigen.

Het conflict om de regio speelt al meer dan 30 jaar. Toen Armeense nationalisten in Nagorno-Karabach zich eind jaren 80 wilden aansluiten bij Armenië braken gevechten uit, die uitmondden in een grote oorlog tussen Armenië en Azerbeidzjan. In 1994 werd een wapenstilstand gesloten. Sindsdien heeft Armenië de facto het grootste deel van Nagorno-Karabach in handen.

Achter de schermen spelen Rusland, als bondgenoot van Armenië, en Turkije, een bondgenoot van Azerbeidzjan, een belangrijke rol. Armenië, de Armeense machthebbers in Nagorno-Karabach en Rusland beklagen zich er al weken over dat Turkije actief betrokken is bij de strijd en dat via dat land jihadisten ingezet worden. Die zouden afkomstig zijn uit Syrië en Libië. Turkije op zijn beurt eist dat Armenië zich terugtrekt uit bezette gebieden.