Vrouw steekt zes mensen neer in bus in Duitsland, drie in levensgevaar

De steekpartij was rond 19.40 uur in een shuttlebus die onderweg was naar een festival in de stad. Toen de chauffeur doorhad dat er gestoken werd, heeft hij de bus stopgezet en alle deuren geopend. Daardoor konden mensen snel naar buiten vluchten.

De gewonden zijn volgens de politie tussen de 16 en 30 jaar. Ze kwamen allemaal uit de directe omgeving. Meer dan dertig inzittenden die ongedeerd bleven, zijn opgevangen door de politie en slachtofferhulp.

Na de arrestatie van de vrouw was er geen dreiging meer, aldus de politie. Al snel na het incident vroeg de politie mensen "om geen valse berichten te verspreiden op sociale media of elders, en vooral om geen enkele verwijzing naar een terroristische aanslag te maken".

Week na Solingen

Het incident was precies een week na de mesaanval in Solingen, zo'n honderd kilometer ten westen van Siegen. Daar stak vorige week een Syriër in op mensen die een stadsfeest bezochten. Drie mensen kwamen toen om het leven.

Het stadsfeest in Siegen gaat dit weekend gewoon door.