Vrouw steekt vijf mensen neer in bus in Duitsland, drie ernstig gewonden

In de Duitse plaats Siegen tussen Dortmund en Frankfurt heeft een 32-jarige vrouw vijf mensen neergestoken. Drie van hen raakten ernstig gewond, meldt de politie. De vrouw is aangehouden.

De steekpartij vond plaats rond 19.40 uur in een bus in Siegen die onderweg was naar een festival in de stad. Volgens de politie zaten er minimaal veertig andere passagiers in de bus tijdens het incident. Na de arrestatie van de vrouw was er geen dreiging meer, aldus de politie.

"We vragen burgers om geen valse berichten te verspreiden op sociale media of elders, en vooral om geen enkele verwijzing naar een terroristische aanslag te maken", schrijft de politie. "De politie heeft hierover geen informatie."

De krant Siegener Zeitung meldt dat de politie in Dortmund, die de zaak onderzoekt, later vanavond verdere details bekend gaat maken. De rechercheurs ter plaatse zijn momenteel nog bezig met het ondervragen van getuigen en het veiligstellen van bewijsmateriaal.

Festival gaat door

Er zijn volgens de krant "steeds meer aanwijzingen dat de gearresteerde vrouw extreem verward overkwam". "Blijkbaar zwaar dronken of onder invloed van drugs. Ze lijkt haar slachtoffers willekeurig met het mes te hebben neergestoken."

Omdat er geen verder gevaar is voor de bevolking is besloten om het stadsfestival in Siegen door te laten gaan. Dat is na overleg met de organisator besloten.