Hordeloopster Visser knap derde bij Diamond League in Rome, Foppen tiende op 5.000 meter

Vier Ethiopiërs en een Keniaan streden tot in de laatste meters om de winst, uiteindelijk kwam Hagos Gebrhiwet als eerste over de streep (12.51,07), vlak voor zijn landgenoten Yomif Kejelcha en Selemon Barega. Foppen werd tiende in 13.09,00.

Bijna-wereldrecord op 3.000 steeple

De wereldrecordjacht bij de mannen op de 5.000 meter was aangekondigd, dat was niet het geval op de 3.000 meter steeplechase bij de vrouwen. Toch scheelde het na een hevige strijd heel weinig of de zes jaar oude toptijd van Beatrice Chepkoech (8.44,32) was gesneuveld.

Olympisch en wereldkampioen Winfred Yavi (Bahrein) ging niet soepel over de laatste hindernis en kwam uiteindelijk slechts 0,07 seconden tekort op het wereldrecord.

Bekijk hieronder de 100 meter, de ontknoping van de 3.000 meter steeplechase en het discuswerpen, waar olympisch kampioen Rojé Stona, wereldrecordhouder Mykolas Alekna en Europees kampioen Kristjan Ceh de strijd met elkaar aangingen: