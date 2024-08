Helmond Sport koploper eerste divisie, Vitesse niet langs FC Eindhoven

Helmond Sport heeft de koppositie in de Keuken Kampioen Divisie voor in ieder geval één dag gepakt. De ploeg van trainer Kevin Hofland was in eigen huis met 3-0 te sterk voor VVV Venlo, door doelpunten van Lennerd Daneels, Anthony van den Hurk en Jonas Scholz.

Daardoor nam het de koppositie over van TOP Oss, dat morgenmiddag de eerste plaats weer kan heroveren. De Brabantse club gaat dan op bezoek bij FC Volendam, dat vorig seizoen degradeerde uit de eredivisie en na drie duels in de eerste divisie nog geen punt heeft gepakt. Volendam staat laatste.

Helmond Sport profiteerde van puntenverlies van FC Eindhoven, dat in de Gelredome bleef steken op een gelijkspel (1-1) tegen Vitesse. De club uit Arnhem degradeerde vorig seizoen uit de eredivisie en heeft na vier duels in de eerste divisie slechts één keer gewonnen.

Twee penalty's, twee goals

In Arnhem zette Alexander Büttner de thuisploeg halverwege de eerste helft op voorsprong uit een strafschop. Namens FC Eindhoven was Boris van Schuppen vlak na rust ook vanaf de stip trefzeker. Beide ploegen kwamen in het restant van de wedstrijd niet meer tot scoren.