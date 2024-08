Aankomend presentator Van der Zandt winnaar van 'De slimste mens'

Herman van der Zandt is dit seizoen de winnaar van De slimste mens. Een opvallende winnaar, want vanaf volgend jaar neemt hij de presentatie over van Philip Freriks. Die is sinds 2012 samen met jurylid Maarten van Rossem het gezicht van de quiz, al jarenlang een van de best bekeken programma's van de Nederlandse televisie.

Freriks is in juli 80 geworden en hij leidt het spel rond de jaarwisseling nog één keer. Dat is de 25ste serie uitzendingen onder zijn hoede. In januari 2025 is de "grande finale", zoals Freriks zelf graag zegt, de laatste onder zijn aanvoering.

Van der Zandt, die zijn deelname had gezien als een soort snuffelstage, reageerde ietwat verbouwereerd op zijn overwinning. "Dit was niet helemaal de bedoeling", zei hij.

In de finale nam hij het op tegen presentator Max Terpstra en actrice Maartje van de Wetering. Eerder dit seizoen won de voormalige presentator van het NOS Journaal en NOS Sport de eerste negen afleveringen.

Franz Kafka

Toch was het vanavond nog spannend, want in het slotduel tussen Van der Zandt en Terpstra ging het nek-aan-nek. Van der Zandt, die doorgaans goed wist te associëren, liet in een vraag over Karel de Grote seconden liggen. Maar met nog 42 seconden op de teller van zijn tegenstander wist hij tot drie goede antwoorden te komen over schrijver Franz Kafka. Binnen enkele tellen was zijn overwinning een feit.

Uiteindelijk bleef hij zijn tegenstander nipt voor en was er confetti. "Jullie zijn nog niet van me af", grapte de winnaar en aankomend presentator. Hij nam de trofee over van acteur Joes Brauers die zich na de vorige editie de slimste mens mocht noemen.