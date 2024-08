Argentinië pakt lid van Italiaanse terreurgroep Rode Brigades na jaren alsnog op

Argentinië heeft een lid van de voormalige Italiaanse terreurgroep Rode Brigades gearresteerd. Leonardo Bertulazzi (72) is midden jaren 80 in Italië bij verstek veroordeeld tot een gevangenisstraf van 27 jaar voor betrokkenheid bij ontvoering en deelname aan een criminele organisatie.

In 2002 dook hij op in de Argentijnse hoofdstad Buenos Aires. Twee jaar later kreeg hij de vluchtelingenstatus toegekend. De Italiaanse autoriteiten drongen in de jaren daarna tevergeefs op zijn uitlevering aan. De in december aangetreden rechtse regering van president Milei was daar wel gevoelig voor en trok de vluchtelingenstatus in. Gisteren volgde de aanhouding van Bertulazzi.

Jaren van lood

De Rode Brigades was een marxistische terreurgroep die Italië in de jaren 70 en 80 in zijn greep hield met ontvoeringen en moordaanslagen op politici, hoge ambtenaren en topmilitairen. Ook extreemrechtse groepen pleegden in die tijd aanslagen. Die jaren gingen de Italiaanse geschiedenisboeken in als "de jaren van lood".

Het bekendste misdrijf van de Rode Brigades is de moord op Aldo Moro in 1978. Leden van de Rode Brigades ontvoerden de voormalige premier toen hij onderweg was naar het parlement en hielden hem vast in een flat. Na 54 dagen werd zijn lichaam gevonden in de achterbak van een auto die geparkeerd stond in het centrum van Rome.