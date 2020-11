Motorcoureur Bo Bendsneyder rijdt in 2021 niet meer voor NTS RW Racing GP. De Maleisiër Hafizh Syahrin neemt zijn plaats in bij het Nederlandse raceteam in de Moto2-klasse.

Bendsneyder is aan zijn tweede seizoen bezig bij RW Racing, maar erg succesvol was de 21-jarige Rotterdammer nog niet.

In 2019 eindigde Bendsneyder als 26ste in het WK met 7 punten, dit jaar staat hij op de 25ste plaats met 5 punten. Waar de toekomst van Bendsneyder ligt, is nog niet bekend.