Film over jonge Trump komt voor de presidentsverkiezingen in Amerikaanse bioscoop

De speelfilm The Apprentice over de jonge jaren van Donald Trump komt in de VS en Canada in de bioscoop vóór de presidentsverkiezingen van 5 november. Daarmee gaat een wens in vervulling van de maker, de Deens-Iraanse regisseur Ali Abassi.

Bij de première afgelopen mei op het filmfestival van Cannes had hij laten weten dat de biopic over Trump, de presidentskandidaat van de Republikeinen, wat hem betreft voor de verkiezingen in de VS te zien zou moeten zijn. Maar de grote en belangrijke studio's en distributeurs wilden er niet aan.

De film gaat over de opkomst van Trump, gespeeld door Sebastian Stan, als jonge zakenman. Onder de vleugels van advocaat Roy Cohn (Jeremy Strong) zet hij in de jaren 70 zijn eerste stappen in het vastgoedimperium van zijn vader, waarin hij geleidelijk een prominente rol krijgt.

Er komen scènes in voor waarin het personage Trump drugs gebruikt en plastische chirurgie ondergaat. En aan het eind is er een grote ruzie waarbij hij zijn eerste vrouw Ivana verkracht.

In werkelijkheid heeft Ivana daarover ook een verklaring afgelegd bij haar scheiding van Trump in 1990, maar in 2015 heeft ze die herroepen. Ze had het niet letterlijk bedoeld, zei ze, maar ze had zich aangerand gevoeld. Ivana Trump overleed in 2022.

'Zogenaamde filmmakers'

Het is dus niet verwonderlijk dat Trump met rechtszaken heeft gedreigd. Na de première betitelde een woordvoerder van Trumps campagneteam het op feiten gebaseerde The Apprentice als "louter verzinsels".

Hij kondigde juridische stappen aan, gezien "de schaamteloos onjuiste aannames van deze zogenaamde filmmakers". Vandaag, nadat bekend was geworden dat de film in oktober in de bioscoop komt, kwam de Trump-campagne met een soortgelijke verklaring. Onduidelijk is of het campagneteam al juridische actie heeft ondernomen.

Fahrenheit 9/11

De distributie van de film in de VS is nu in handen van het relatief kleine Briarcliff Entertainment. De drijvende kracht daarachter is Tom Ortenberg. Hij bracht in het verleden onder meer de spraakmakende documentaire Fahrenheit 9/11 (2004) van Michael Moore uit.

Dat was een uiterst kritisch portret van oud-president George W. Bush en de nasleep van 11 september, met de roemruchte amateurbeelden waarop te zien is hoe Bush het nieuws van de aanslag op het World Trade Center te horen krijgt en volkomen verstart.

Ook was Ortenberg verantwoordelijk voor de distributie van de met een Oscar bekroonde speelfilm Spotlight (2015), over de onderzoeksredactie van de krant The Boston Globe die een groot kindermisbruikschandaal binnen de katholieke kerk blootlegt.

Waardering

Regisseur Abassi heeft overigens aangeboden om de film samen met Trump te bekijken. Volgens hem zou de oud-president er best waardering voor kunnen hebben.

"Ik kan met hem afspreken waar hij maar wil voor een gesprek over de bedoeling van de film. Dan kunnen we hem bekijken en het erover hebben, mocht Trumps campagneteam dat interessant vinden", zei hij op het festival van Cannes.