Italië snakt naar topcoureur, maar 'ruwe diamant' Antonelli debuteert met crash

"Je kunt hen onmogelijk naast elkaar leggen. Of Antonelli de nieuwe Max is? Daarover speculeren is voorbarig", vindt Liuzzi. Hij weet waarover hij praat. Liuzzi debuteerde zelf in 2005 bij Verstappens renstal Red Bull Racing. Hij reed in zijn carrière 80 GP's en fungeert tegenwoordig als 'racesteward' namens autosportfederatie FIA.

"Max was een extreem talent. Dat zag je al in de karts. Hij won overal. Zelfs in zijn eerste F1-jaar toverde hij allerlei konijnen uit de hoed. Kimi is daar nog lang niet aan toe. Hij is een aanstormend talent, reed een paar sterke races in de Formule 2, maar domineert niet. Hij heeft tijd nodig."

Liuzzi schetst Verstappen als een coureur van een andere planeet. "Een legende, een heerser die het onmogelijke heeft gepresteerd. Antonelli omringt zich met goede mensen en heeft een mooie toekomst, maar hij zal keihard moeten werken om in de buurt van Max te komen. Elke coureur heeft jaren nodig om F1 in de vingers te krijgen en races te winnen."

Ondanks de eerste deuk kan Antonelli rekenen op loyale tifosi, denkt Liuzzi. "We zijn bevlogen. Een gepassioneerd volk. Ik ben heel blij voor Kimi en voor mijn land dat Mercedes hem steunt en een kans geeft. Dat verdient hij."

Wolff houdt vertrouwen in Antonelli

Mercedes-teambaas Toto Wolff is Antonelli's belangrijkste steunpilaar. En dat blijft zo, ondanks de crash. "Het heeft geen effect op ons besluit welke rijder we in 2025 naast George Russell zetten. Die knoop hakken we door op basis van vaardigheid en talent. Een mislukte training heeft daar geen invloed op. We weten exact wie wel capabel is en wie niet. En ik rem een jonge hond liever af. Een coureur sneller maken is lastiger."

In de aanloop naar het officiële debuut probeerde Wolff de druk nog van de ketel te halen. "Natuurlijk zijn de schijnwerpers hier op hem gericht. Een sprong in het diepe. Ik vertelde hem daarom dat er geen hond naar de eerste training kijkt. Dat hij vooral de dag moest plukken. Maar ja: het is en blijft heftig voor een 18-jarige. Hij moet nog leren zwemmen."