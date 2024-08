Luchtmachtcommandant Oekraïne ontslagen na neerstorten F-16

De Oekraïense luchtmachtcommandant Mykola Olesjtsjoek is door president Zelensky ontslagen. Dat ontslag komt een dag nadat bekend werd dat een F-16- gevechtsvliegtuig is neergestort. De piloot van het toestel kwam daarbij om het leven.

Zelensky geeft geen reden voor het ontslag, maar zegt dat het personeel beschermd moet worden en dat er behoefte was aan versterking op het topniveau van de strijdkrachten.

"Ik heb besloten om de commandant van de luchtmacht van Oekraïne te vervangen", zegt Zelensky in een verklaring op Telegram. "We moeten sterker worden en mensen en het personeel beschermen en zorgen voor al onze militairen."

Luitenant-generaal Anatoli Kryvonozjka neemt tijdelijk de taken waar van Olesjtsjoek, voordat er een vervanger wordt aangewezen.

De VS stuurde onlangs zes toestellen naar Oekraïne. Nederland heeft in samenwerking met Denemarken tientallen F-16's toegezegd, waarvan een aantal is geleverd. Het toestel dat maandag is neergestort is het eerste toestel van dit type dat Oekraïne nu verloren heeft.

Marjana Bezoehla, het hoofd van de defensiecommissie van het Oekraïense parlement, beweert dat de F-16 is neergehaald door een Patriot-luchtverdedigingssysteem van Oekraïne zelf. Het land heeft meerdere van die systemen van de VS gekregen. De politica eist dat degenen die daarbij betrokken waren ter verantwoording worden geroepen.

Onderzoek loopt nog

Olesjtsjoek beschuldigde Bezoehla er vervolgens van de luchtmacht te belasteren en Amerikaanse wapenfabrikanten in diskrediet te brengen. Maar de luchtmacht van Oekraïne heeft ook niet direct ontkend dat de F-16 door een Patriot-raket is getroffen.

Het onderzoek naar de crash loopt nog, met hulp van Amerikaanse experts. De VS heeft eerder gezegd dat het toestel niet is neergeschoten door vijandelijk vuur. Een Amerikaanse defensiefunctionaris meldt aan persbureau Reuters dat verschillende scenario's worden onderzocht, variërend van een fout van de piloot tot technische problemen van het toestel.