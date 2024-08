Bevrijd van misselijkmakende zenuwen naar paralympisch goud: 'Blij dat het erop zit'

Liesette Bruinsma, die vrijdagavond in Parijs voor de tweede keer paralympisch kampioen werd op de 400 meter vrije slag, kan meepraten over de zenuwen en de druk van het moeten presteren. Als zestienjarige won ze in 2016 paralympisch goud in Rio de Janeiro. Vier jaar later in Tokio werd ze verrast en greep ze naast het goud. In Parijs was ze vastberaden om haar paralympische titel terug te pakken. En dat lukte.

Als een herwonnen titel, zo voelde het. "Ik heb hier heel hard voor gewerkt", zei Bruinsma. "In Tokio had ik zilver, toen zat ik niet lekker in mijn vel. Hier ben ik lekker aan het genieten. Ik ben gaan werken met een psycholoog, waar ik heel dankbaar voor ben. Ik heb gewerkt aan mijn persoonlijke ontwikkeling, hoe ik mijn grenzen moet verleggen, hoe ik om moet gaan met spanning. Het plaatje past nu gewoon in elkaar."