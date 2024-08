Ziekenhuis Den Haag kampt met bacterie, testoproep voor 1300 ontslagen patiënten

Meerdere patiënten van het Haaglanden Medisch Centrum in Den Haag zijn recent besmet geraakt met de VRE-bacterie. De bacterie die resistent is voor de meeste antibiotica is aangetroffen op twee afdelingen.

De meeste mensen worden niet ziek van de bacterie, die van nature in de darmen voorkomt. Bij patiënten met een verminderde weerstand kan de VRE-bacterie echter een infectie veroorzaken. Die infectie is moeilijk te behandelen omdat veel antibiotica niet werken.

In juni werd de VRE-bacterie al bij één patiënt ontdekt. Een woordvoerder zegt tegen Omroep West dat er toen "is gehandeld". Wat dat precies inhoudt, is onduidelijk. Half augustus werd de bacterie aangetroffen bij twee patiënten.

1300 oud-patiënten

Omdat er binnen twee maanden nieuwe besmettingen opdoken, wil het ziekenhuis 1300 ontslagen patiënten testen op de bacterie. Het gaat om alle mensen die tussen juni en eind augustus op de afdelingen hebben gelegen waar de besmettingen zijn ontdekt. Zij krijgen binnenkort een brief.

Patiënten die positief testen zullen bij een eventuele volgende opname op een eenpersoonskamer worden ondergebracht. Ook zal verplegend personeel dan beschermende kleding dragen.

Het ziekenhuis heeft een van de afdelingen interne geneeskunde deze week gereinigd en ontsmet. Komend weekend volgt de andere afdeling. Zo hoopt het ziekenhuis het risico op verspreiding naar andere afdelingen te verkleinen.

Zorg gaat door

De zorg in het ziekenhuis gaat gewoon door. Er komen geen afspraken of behandelingen te vervallen.