Titelverdedigster Gauff met moeite naar achtste finales US Open

Titelverdedigster Coco Gauff heeft zich moeizaam geplaatst voor de achtste finales van de US Open. In de derde ronde was de 20-jarige Amerikaanse in drie sets te sterk voor Elina Svitolina: 3-6, 6-3, 6-3.

Daarmee voegt Gauff zich voor het derde opeenvolgende jaar bij de laatste zestien in New York. In de volgende ronde treft ze de winnaar van de partij tussen Emma Navarro en Marta Kostyuk, die nog bezig is.

Moeizame start

Gauff had dit toernooi nog geen set verloren, maar kwam tegen de Oekraïense nummer 28 van de wereld moeizaam op gang. Ze werd mentaal aan het wankelen gebracht door Svitolina, die dankzij haar krachtige slagen vanaf de baseline meer rally's won en twaalf punten op rij pakte.

De titelhoudster profiteerde van het feit dat haar tegenstander dat niveau niet kon vasthouden, terwijl ze zelf steeds beter ging spelen. Nadat Gauff overtuigend de tweede set had gewonnen, leek ze eenvoudig uit te lopen naar de winst.

Toch begon het plots te haperen bij Gauff, die op 5-2 drie wedstrijdpunten liet liggen en zodoende verzuimde de partij af te maken. Gauff hervond op tijd haar ritme en met een break in de volgende game sloeg ze alsnog toe op love.