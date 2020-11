Kamala Harris doorbreekt weer barrière, 'Ze doet wat onze moeders ons voorhielden'

"Ze is onze zuster", schrijft Anthea Butler, een zwarte hoogleraar religiestudies in Pennsylvania, in een opiniestuk bij NBC News : "We zien in haar wat onze moeders ons voorhielden en wat onze grootmoeders zich niet eens konden voorstellen. Voor onze dochters en kleindochters zien we een rooskleurigere toekomst."

Toen Amerikaanse media gisteren Pennsylvania callden , werd er geschiedenis geschreven. Niet alleen omdat Joe Biden daarmee president Donald Trump had verslagen, maar ook omdat het betekent dat Kamala Harris vicepresident wordt. Nooit eerder bekleedde een vrouw die functie. Of een zwarte Amerikaan. Of iemand van Aziatische afkomst. Harris is het alle drie.

Het is dit jaar 100 jaar geleden dat vrouwen kiesrecht kregen in Amerika. Harris droeg een volledig wit pak, een verwijzing naar witte kleding die de beweging voor vrouwenkiesrecht destijds gebruikte als symbool.

In haar overwinningsspeech bedankte Harris "de generaties vrouwen, zwarte vrouwen, witte, latina en inheemse vrouwen, die in de geschiedenis van onze natie de weg naar dit moment hebben geplaveid".

Harris werd geboren in 1964. Haar moeder was een Indiase kankeronderzoeker, die in 1958 geëmigreerd was naar de Verenigde Staten. De vader van Harris was afkomstig uit Jamaica. Hij was in 1961 verhuisd naar de VS, waar hij later economieprofessor werd.

Zelf maakte Harris carrière als openbaar aanklager van San Francisco en minister van Justitie van de staat Californië. Net als nu bij het vicepresidentschap, slechtte ze daarbij een barrière. In beide functies was ze de eerste zwarte vrouw. Later was ze ook de eerste vrouwelijke zwarte senator van Californië.

Ze kreeg wel kritiek te verduren. Volgens critici deed ze te weinig om politiegeweld aan te pakken, waar Amerikanen van kleur disproportioneel slachtoffer van zijn. In de afgelopen campagne pleitte Harris er in het licht van de Black Lives Matter-demonstraties wel voor om de politie te hervormen.

