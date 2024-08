Slot en Ten Hag voor treffen tussen Engelse rivalen: 'Vergelijkbaar met Ajax-Feyenoord'

"Als Liverpool op bezoek komt, is er altijd opwinding. We kijken ernaar uit om tegen ze te spelen." Ten Hag wijst op de verschillen tussen beide ploegen: "Liverpool zit in een heel andere fase. Zij hebben een ervaren team met spelers die al lang samen spelen, wij zijn nog aan het bouwen."

Andere erfenis

"Liverpool heeft een volwassen en ingespeelde ploeg. Dat heeft Arne Slot geërfd. Het is de afgelopen jaren opgebouwd. Maar toch heeft hij nu ook al zijn stempel op de ploeg gedrukt", aldus Ten Hag. "Ik heb een geschiedenis van zes jaar zonder trofeeën geërfd. We bevinden ons nog steeds in een transitie."

Maar uiteraard ziet hij kansen voor Manchester United: "We kunnen elke wedstrijd winnen. Vorig jaar hebben we Liverpool ook verslagen", wijst hij op de FA Cup, waarin Manchester United Liverpool uitschakelde en later ook de finale won van Manchester City.

Ook Slot zegt dat Liverpool er helemaal klaar voor is: "Veel van deze spelers hebben daar eerder gespeeld, dus ik denk niet dat ik ze hoef voor te bereiden op de 75.000 toeschouwers. Ze zijn daaraan gewend. Ik heb ze zo goed mogelijk voorbereid op wat ze kunnen verwachten, omdat United naar mijn mening een beetje anders speelt dan de afgelopen twee seizoenen."