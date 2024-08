Dubbel paralympisch zwemgoud: Zijderveld en Bruinsma pakken titels in Parijs

In Rio had Bruinsma in 2016, destijds als zestienjarige, al verrassend goud gepakt. Op de Spelen van Tokio kwam ze niet verder dan zilver, omdat ze destijds werd verrast door de Amerikaanse Anastasia Pagonis. Als regerend wereldkampioen was Bruinsma vastberaden opnieuw paralympisch kampioen te worden.

Alleen was het voor Bruinsma in de series eerder op de vrijdag nog niet vanzelf gegaan. Ze plaatste zich met de derde tijd. Pagonis was de rapste, ruim twee seconden sneller (5.04,60). Maar in de finale schoot Bruinsma door het water van het paralympisch bad. Pagonis werd verrast en eindigde zelfs naast het podium.

Derde en vierde goud

Het goud van Bruinsma en Zijderveld zijn de derde en vierde gouden medaille voor Nederland op de Paralympische Spelen in Parijs. Op donderdag wonnen Caroline Groot en Tristan Bangma goud bij het baanwielrennen.

In de race voordat Bruinsma te water ging, zwom Rogier Dorsman naar het zilver op de 400 meter aflossing, waar hij als paralympisch kampioen van Tokio had gehoopt op goud.