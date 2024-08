Zilver voor topfavoriet Dorsman op 400 meter vrij: 'Niet waar ik voor kwam'

De 25-jarige Dorsman, die bezig is aan zijn tweede Paralympische Spelen, gold in Parijs als grote favoriet op de 400 meter vrije slag. Hij is op dat nummer tweevoudig wereldkampioen en pakte drie jaar geleden in Tokio paralympisch goud.

Dorsman snapt zelf niet waar de voor hem teleurstellende race vandaan komt. "Ik voel me topfit, sterker dan ik ooit ben geweest." Ook de volle tribunes, het juichende publiek gaf hem energie. "Maar dan moet je vleugels krijgen en niet achteruit gaan zwemmen."

Netvliesziekte

Dorsman zwemt al van jongs af aan wedstrijden. Na het behalen van zijn B-diploma op zesjarige leeftijd ging hij bij ZZ&PC De Devel in Zwijndrecht zwemmen. Toen in december 2012, op dertienjarige leeftijd, zijn zicht snel achteruit ging, kreeg hij het ook in het zwembad lastiger.

Op zijn eigen website schrijft hij dat zijn afnemende zicht, veroorzaakt door de netvliesziekte choröideremie, vaak leidde tot gaten in zijn hoofd omdat hij de kant niet meer goed kon zien. Via zwembond KNZB kwam Dorsman in aanraking met paralympisch zwemmen en sinds 2019 maakt hij deel uit van de nationale paralympische selectie.

Dorsman doet in totaal aan zes zwemonderdelen mee deze Spelen. Op de 100 meter schoolslag en 200 meter wisselslag is hij titelverdediger. Daarnaast staat hij bij de 50 meter vrije slag, 100 meter rugslag en 100 meter vlinderslag op de startlijst.