Hendriks voelt zich thuis bij 'opleidingsploeg' ADO: 'Het voelt als familie'

Het wordt gezien als een van de opleidingsploegen in de eredivisie voor vrouwen: ADO Den Haag. Een club waar grote namen als Dyanne Bito, Lineth Beerensteyn, Merel van Dongen en Mandy van den Berg hun voetbalcarrière begonnen en waar bondscoach Sarina Wiegman de eerste zeven jaar van haar trainerscarrière op de bank zat. En dat de gemiddelde leeftijd van de ADO-speelsters dan ook rond de 18 à 19 jaar ligt, is volgens trainer Sjaak Polak goed te verklaren. "Wij leiden goede voetbalsters op en zij vertrekken vervolgens naar de echte topclubs. Is dat vervelend? Als ik nee zeg, dan lieg ik..."

Polak, oud-voetballer van onder andere ADO, Excelsior, FC Twente en Sparta, gaat ondanks het vertrek van goede speelsters elk seizoen weer vol enthousiasme aan de slag. "Natuurlijk wil je strijden voor de titel, maar dat zit er op dit moment niet in. Daar zijn we realistisch in." Naast het bereiken van de play-offs is de ontwikkeling van zijn speelsters voor Polak elk jaar een hoofddoel. "Dat vind ik belangrijker en daar doen we goede zaken mee. We voetballen goed, soms gaat het iets minder, maar dat is ook jeugdigheid. Ze mogen fouten maken, als de wil er maar is." Uit tegen PSV Zondag om 12.15 uur gaat ADO op bezoek bij PSV. De ploeg van Polak maakt het de traditionele top-3 (Ajax, PSV en FC Twente) elk seizoen lastig. "Ik verwacht een leuke wedstrijd. Zij hebben een goede selectie, maar wij ook. We zullen waakzaam moeten zijn." Polak: "Joëlle Smits is in vorm en ook international Aniek Nouwen doet het goed achterin. Daarnaast krijgen we natuurlijk Hagenees Mandy van den Berg tegen haar oude club."

Waar veel speelsters ADO inruilen voor Ajax, FC Twente of PSV, maakte Gwyneth Hendriks vorig jaar juist de overstap van Jong Ajax naar Den Haag. "Ik heb gekozen voor speelminuten en mijn eigen ontwikkeling. Het leek erop dat ik bij Ajax niet heel veel kansen zou krijgen richting het eerste en ADO was echt in me geïnteresseerd." "ADO is een warme club, het voelt als een familie. Dat vind ik zelf, als Amsterdammer, ook gek om te zeggen hoor! Maar, ik ben zo goed ontvangen. Eigenlijk zijn we een grote vriendengroep en ik wist meteen: ik zit hier goed."

Polak maakte haar dit seizoen aanvoerster van het team. "Ze zet volwassen stappen, maar ze mag van mij ook veel risico's nemen. Door fouten ga je leren. Haar zelfvertrouwen en haar ervaring bij Jong Oranje neemt ze mee in deze jonge groep. Het is echt heerlijk als je iemand als Gwyneth in je ploeg hebt." Hendriks: "Het komt misschien ook omdat ik moeilijk mijn mond kan houden. Sjaak vroeg me en ik dacht: het is een eer om die band te dragen en ik probeer het zo goed mogelijk in te vullen. Het is mooi dat ik dat vertrouwen krijg, maar die band zegt ook niet alles."

Gwyneth Hendriks wil dit jaar vooral zoveel mogelijk speelminuten maken bij ADO Den Haag. "Daarna hopelijk nog een WK met Oranje onder 20 en misschien een mooie stap maken naar een topclub. Het grote Oranje is nu nog een droom, maar wie weet, maak ik die droom ooit waar." En dan terug naar Ajax? "Wie weet, zeg nooit nooit. Maar, het moet voor mijzelf een mooie stap zijn. Ik wil perspectief hebben om te spelen. Dus ik kies voor mezelf en niet voor de club. Natuurlijk zal ik uiteindelijk geen nee zeggen tegen een club uit de top-3."

Polak hoopt dat Hendriks in ieder geval nog even blijft in Den Haag. "Natuurlijk zal ze op een bepaald moment toe zijn om de laatste stap te maken naar een topclub. Maar zolang ik trainer ben, heb ik natuurlijk liever dat ze nog bij ons blijft."

