VRT-bazen ontslagen na kritisch rapport over werkklimaat

Twee vooraanstaande leidinggevenden van de VRT moeten het veld ruimen naar aanleiding van een kritisch rapport over de werkcultuur binnen de Vlaamse publieke omroep. Het gaat om directeur content Ricus Jansegers, eindverantwoordelijk voor alle radio- en tv-programmering, en netmanager Lotte Vermeir van de tv-zenders VRT 1 en VRT Canvas.

Hun vertrek komt op een saillant moment, vlak voor het begin van het nieuwe tv-seizoen. Het was een publiek geheim, schrijft de krant Het Laatste Nieuws, dat Jansegers en Vermeir slecht met elkaar overweg konden.

Het rommelt al langer binnen de omroep. In verschillende Vlaamse media verschenen dit jaar verhalen en anonieme getuigenissen over het autoritaire optreden van Jansegers. Er was veel onvrede over ingrepen van de leiding, die onder meer probeerde de uitzending van Godvergeten tegen te houden. Die documentaire, in Nederland uitgezonden door KRO-NCRV, gaat over kindermisbruik door katholieke geestelijken in België.

Ook bemoeiden Jansegers en VRT-directeur Frederik Delaplace zich met de documentairereeks Het proces dat niemand wou, over de van grensoverschrijdend gedrag beschuldigde programmamaker Bart De Pauw. Het programma werd een dag voor de uitzending uit de programmering geschrapt, tot grote woede van netmanager Vermeir. Ook die interventie, op aandrang van De Pauw zelf, schoot de programmamakers in het verkeerde keelgat.

Geen bruggen bouwen

Naar aanleiding van de klachten werd de Nederlandse organisatieadviseur Rob van Eijbergen in het voorjaar aangesteld als 'onafhankelijk bemiddelaar'. Vandaag heeft hij zijn bevindingen gepresenteerd, met dus het onmiddellijke ontslag van Jansegers en Vermeir tot gevolg. De twee zijn volgens Van Eijbergen niet in staat om de broodnodige veranderingen door te voeren.

"Er is echt een verstoorde organisatiedynamiek binnen de VRT en deze twee mensen hebben geen bruggen kunnen bouwen. Dat maakt dat mensen zich onveilig voelen in de organisatie, zich niet durven uit te spreken en het gevoel hebben dat ze bij het ene of het andere kamp moeten horen", zo luidt een van Van Eijbergens conclusies.

Grote showprogramma's

Jansegers erkent nu dat zijn "stijl en aanpak niet altijd matchen met iedereen bij VRT" en maakt excuses aan mensen die zich door hem gekwetst voelen. Voordat hij in 2021 bij de VRT kwam werkte hij jarenlang bij de commerciële omroep VTM, waar hij successen boekte met grote showprogramma's als K3 zoekt K3. Eerder was hij CEO van SBS Belgium, het moederbedrijf van verschillende commerciële Vlaamse zenders.

Lotte Vermeir was netmanager sinds medio 2021, maar ze werkte al sinds 2008 in verschillende functies voor de VRT.

Actieplan

De VRT-directie neemt alle aanbevelingen van hoogleraar integriteit Van Eijbergen over en gaat de komende weken een actieplan uitwerken. Dat moet leiden tot meer zichtbaarheid en een betere aanspreekbaarheid van de directie en het management, en tot een betere interne communicatie.