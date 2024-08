Rapport over werksfeer bij Rotterdamse politie openbaar: 'Risico voor burgers'

Op de werkvloer maken agenten vrouwonvriendelijke grappen, beoordelen ze het uiterlijk van vrouwelijke collega's en flirten ze nadrukkelijk met hen, wat deze collega's als onprettig en intimiderend ervaren. Gemopper en geroddel komt veel voor en kan leiden tot pesterijen en uitsluiting.

Vriendjespolitiek

Klachten zijn er ook over de teamleiding, die na de media-aandacht van vorige week is opgestapt. Leidinggevenden zouden te weinig betrokken zijn bij de werkvloer. "Sommige medewerkers zeggen hun teamchef zelfs nog nooit gesproken te hebben."

Het gevoel heerst dat leidinggevenden niet worden geselecteerd op basis van kwaliteit, maar op basis van dienstjaren of vanwege vriendjespolitiek. "Het is niet belangrijk of je geschikt bent, maar of ze je mogen of niet", aldus het rapport.

Politiechef Fred Westerbeke zegt volop bezig te zijn met verbeteren van het werkklimaat bij het basisteam. Daarnaast wil hij kijken of dezelfde problemen elders binnen de politie spelen. "Dat betekent dat we in alle teams in onze eenheid het gesprek aangaan", aldus Westerbeke.