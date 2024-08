Na zware periode schittert Van de Zandschulp weer: 'Hij is geschikt voor top twintig'

Imponerende slagen, geen twijfels en mentaal enorm sterk. Botic van de Zandschulp is na een periode vol onzekerheid weer als een tennisser met overtuiging, zo maakte zijn stuntzege op Carlos Alcaraz duidelijk. De geboren Wageninger komt van ver.

De winst van Van de Zandschulp op Alcaraz wordt in de tenniswereld beschouwd als een van de grootste verrassingen in jaren. "Die zege is waanzinnig als je ziet waar hij vandaan komt", vertelt Peter Lucassen, de van Van de Zandschulp coacht, vanuit New York. "Ik ben erop blijven hameren dat hij dit gewoon kan en dat hij in zichzelf moet blijven geloven."

Lang is de 28-jarige Van de Zandschulp op zoek naar het goede gevoel geweest. Hij dacht eind mei op Roland Garros zelfs aan stoppen. Tennissen? Hij vond het eigenlijk vreselijk. Ruim drie maanden later ziet de wereld er helemaal anders uit.

Zomer van 2023

Om te begrijpen waarom Van de Zandschulp zo'n lastige periode heeft gehad, moeten we terug naar de vroege zomer van 2023. Een voetblessure, opgelopen na zijn verloren finale in München, gooit zijn zomerseizoen grotendeels in het water. De resultaten blijven uit en dat geeft het zelfvertrouwen van Van de Zandschulp een flinke knauw.

Hij werkt op dat moment samen met de gerenommeerde tenniscoach Sven Groeneveld. De twee lijken op voorhand een goede match, maar mede door het blessureleed van de tennisser strandt de samenwerking in het najaar.

Het blijft daarna zoeken voor Van de Zandschulp. Hij noteert aan het einde van 2023 wel een aantal bemoedigende zeges, zoals in kwartfinale van de Davis Cup tegen Italië. Maar die overwinningen boekt hij vooral op wilskracht. Hij is dan niet de Van de Zandschulp die in 2021 en 2022 als een komeet de wereldranglijst beklom.

De tennisser beproeft in de winter zijn geluk met de Zweedse coach Johan Örtegren, maar ook die samenwerking stopt snel. De verwachtingen tussen de twee lopen te ver uiteen.