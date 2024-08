Dood Palestijnse man in park in Antwerpen waarschijnlijk geen kwade opzet

Het onderzoek naar de dood van een 26-jarige Palestijnse man in Antwerpen heeft voorlopig geen aanwijzingen voor een misdrijf opgeleverd. Dat meldt het Antwerpse Openbaar Ministerie.

Het lichaam van de man werd op woensdag 21 augustus in een park gevonden onder verdachte omstandigheden: hij was vastgebonden aan handen en voeten. Maar uit het onderzoek op de vindplaats en de autopsie is er vooralsnog niet gebleken dat derden betrokken waren bij de dood van de man.

De krant Gazet van Antwerpen meldt dat alles nu erop wijst dat de man zelf een einde aan zijn leven heeft gemaakt. Het gaat om een 26-jarige man zonder verblijfplaats in België. Volgens de krant had de man psychische problemen zou in het verleden daarvoor al eens opgenomen zijn.

De mededeling van het OM komt nadat het overlijden van de Palestijnse man de afgelopen dagen op sociale media tot ophef had geleid. Zo gingen er veel onjuiste berichten over rond en waren er speculaties over een misdrijf. Het onderzoek wordt wel nog doorgezet.