Kinderopvang heeft positief effect, kinderen minder druk en minder depressief

Kinderen die naar een centrum voor kinderopvang gaan, hebben als ze opgroeien minder last van zaken die psychologen 'externalisatie' en 'internalisatie' noemen: druk, onaangepast en confronterend gedrag komen minder voor, evenals depressieve gevoelens, angsten en fobieën.

Dat blijkt uit een groot onderzoek in vijf Europese landen, waaronder Nederland, dat is gepubliceerd in The Lancet. Behalve in Nederland werd de studie uitgevoerd in Denemarken, Groot-Brittannië, Spanje en Frankrijk. Voor de studie werden in totaal meer dan 80.000 kinderen langdurig gevolgd.

Het positieve effect van kinderopvang kwam naar voren in alle deelnemende landen. Als de kinderen voor hun vierde levensjaar naar de opvang waren geweest, profiteerden ze daar in de jaren daarna van. De studie keek daarbij naar kinderen tot en met 13 jaar.

"De resultaten van eerdere studies liepen behoorlijk uiteen, van positief tot negatief", vertelt Hanan El Marroun, een van de onderzoekers. "Dus hebben we besloten tot een goede, grootschalige Europese studie. Daarom durven we nu wel te zeggen: het effect van kinderopvang is niet slecht, zelfs gunstig".

Ook ouders zelf zijn positief over de effecten van kinderopvang: