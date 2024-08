Kanteling F1-seizoen doet denken aan 2009: Houdt Verstappen vol, zoals Button toen?

De achtervolging is ingezet in het wereldkampioenschap Formule 1. Lando Norris won de Grand Prix van Nederland op Zandvoort met overmacht. De dominantie van Red Bull Racing - die aan het begin van het seizoen net zo groot leek te worden als vorig jaar - is verdwenen. McLaren heeft momenteel veruit de snelste bolide.

"McLaren heeft steekjes laten vallen, ze hadden al meer races moeten winnen", stelt analyticus en coureur Jeroen Bleekemolen. "Nu zijn ze er helemaal."

Het seizoen kan nog weleens een spannend einde gaan krijgen. Verstappen staat op dit moment 70 punten voor op Norris. De grootste achterstand die ooit is omgebogen om alsnog kampioen te worden, is 46 punten. Dat was in 2022, toen Charles Leclerc geweldig aan het seizoen begon, maar Verstappen er later overheen walste.

Verschil te overbruggen

Norris heeft het momenteel nog in eigen hand. Als hij alle races wint met het bonuspunt voor de snelste raceronde én hij alle drie resterende sprintraces wint, verzamelt hij 258 punten. Als Verstappen in al die races en sprints tweede wordt, pakt hij 183 punten. Dat is 75 punten verschil.

Bekijk hier de WK-stand en de puntentelling in de Formule 1: