Kabinet: vroegpensioen zware beroepen bespreekbaar, ook signaal naar stakende agenten

Het kabinet wil met vakbonden en werkgevers het gesprek aangaan over een blijvende vroegpensioenregeling voor mensen met zware beroepen. De uitnodigingen daarvoor gaan binnenkort de deur uit, zei minister Van Hijum van Sociale Zaken na afloop van de wekelijkse ministerraad.

De Regeling Vervroegd Uittreden (RVU) loopt tot en met 2025, voor daarna is er nog niets geregeld. Via de RVU kunnen mensen met een zwaar beroep maximaal drie jaar lang voor de pensioengerechtigde leeftijd een uitkering van zo'n 1500 euro krijgen. Wat een zwaar beroep is, bepalen werkgevers en werknemers onderling zelf per sector.

Van Hijum heeft van het kabinet een "mandaat" gekregen voor de onderhandelingen met bonden en werkgevers, maar hij wil niet zeggen hoeveel geld het kabinet voor de regeling denkt te kunnen uittrekken. De overheid betaalt als werkgever ook mee aan zo'n regeling.

De politiebonden organiseren verschillende stakingen voor een vroegpensioenregeling, vooral rond voetbalwedstrijden. Naar aanleiding van de aankondiging om komende zondag actie te voeren bij Feyenoord-Ajax hebben de autoriteiten in Rotterdam de wedstrijd verboden.

'Acties gaan gewoon door'

Het kabinet hoopt dat door de beginnende onderhandelingen over het vroegpensioen de politiebonden de staking misschien niet meer nodig vinden. "Ik hoop dat dit nu aangeeft dat wij van goede wil zijn", zegt minister Van Weel van Justitie en Veiligheid. "Agent zijn op straat is vaak een zwaar beroep. Dan moet je gelegenheid hebben om uit te treden op een moment dat je nog op een normale manier van je pensioen kunt genieten."

Volgens Ramon Meijerink, waarnemend voorzitter namens de vier politievakbonden, is de handreiking van minister Van Hijum niet voldoende om af te zien van de aangekondigde acties dit weekend. "We hebben nog geen formele uitnodiging ontvangen. Deze aankondiging biedt ons nog geen enkele context. De acties gaan dus gewoon door."

Ook de geplande acties van FNV zijn pas van de baan als aan de eisen van de vakbond voor het vroegpensioen tegemoet wordt gekomen, zegt vakbondsbestuurder Piet Rietman tegen het ANP. In de tweede week van september zijn stakingen aangekondigd bij de politie, bouw, stads- en streekvervoer, NS, schoonmaak en grote metaalbedrijven.