Gratis schoolmaaltijden blijven, aftrekregeling giften minder versoberd

Scholen kunnen volgend jaar doorgaan met het uitdelen van gratis schoolmaaltijden. Haagse ingewijden bevestigen een bericht van De Telegraaf dat het kabinet daar in de begroting voor volgend jaar geld voor wil vrijmaken. Oorspronkelijk zou de regeling na dit jaar aflopen.

Bronnen bevestigen ook berichten uit De Telegraaf dat het kabinet de versobering van de expatregeling, het fiscale voordeel voor werknemers uit het buitenland, grotendeels wil terugdraaien. Verder gaat de overdrachtsbelasting voor een huis waarin de koper niet zelf gaat wonen omlaag en gaat er extra geld naar de politie.

Compensatie voor schoolboeken; giftenaftrek minder versoberd

Verder lekte vandaag uit dat het plan om de btw op boeken te verhogen doorgaat, maar dat er een compensatie komt voor schoolboeken. Verder wordt de aftrek van giften in de inkomstenbelasting minder versoberd dan oorspronkelijk de bedoeling was. Dat laatste is een tegemoetkoming aan een deel van de oppositie, die hier grote moeite heeft.

Ook werd vandaag bekend dat het kabinet openstaat voor overleg over gesprekken over een vroegpensioenregeling voor mensen met een zwaar beroep.

Heinen: nette begroting

Het kabinet werd het vandaag officieel eens over de begroting. Over de meeste inhoudelijke punten wilden de betrokkenen niks zeggen, maar minister Heinen van Financiën sprak van een nette begroting: "De tegenvallers zijn verwerkt en we hebben ook wat specifieke problemen van collega's kunnen oplossen."

Het kabinet heeft de afgelopen weken gebruikt om de begroting op te stellen. Woensdag en donderdag werden de plannen ook besproken met de coalitiepartijen PVV, VVD, NSC en BBB en dat heeft hier en daar tot aanpassingen geleid. Volgens Heinen is het "koopkrachtplaatje" evenwichtig: "Welk kabinet er ook zit, in augustus, het gaat altijd om de koopkracht en mensen willen altijd dat hun portemonnee erop vooruitgaat."

De minister herhaalde dat hij heel vaak nee heeft moeten zeggen tegen wensen van collega-bewindslieden, maar hij erkende dat hij dat niet steeds heeft gedaan: "De marges zijn klein. Er zitten investeringen bij, en lastenverlichtingen."

'Devil in the details'

Het overleg van gisteravond met de fracties duurde onverwacht lang en was pas rond 04.00 uur vannacht afgelopen. Premier Schoof zei vanochtend dat er goed naar elkaar geluisterd is en dat het overleg onder meer bedoeld was om te kijken of de begroting voldoet aan de criteria uit het hoofdlijnenakkoord: "The devil is in the details. Een tiende van een procent klinkt in koopkrachtplaatjes als niet relevant, maar dat gaat gewoon om harde euro's in de portemonnee van mensen."

De begrotingsvoorstellen gaan nu voor advies naar de Raad van State en de definitieve plannen worden op Prinsjesdag, de derde dinsdag in september, voorgelegd aan de Tweede Kamer.