Duitsland waarschuwt voor explosieve pakketten in heel Europa

Correspondent Duitsland en Midden-Europa Chiem Balduk:

"Er is op dit moment nog veel onduidelijk over deze mysterieuze brandpakketten, maar de veiligheidsdiensten houden volgens Duitse media rekening met een Russische link. De afgelopen weken is Duitsland herhaaldelijk opgeschikt door verschillende mogelijke sabotageacties die aan Rusland worden toegeschreven, onder meer rond militaire bases. De veiligheidsdienst meldde onlangs dat het aantal sabotage- en spionageactiviteiten in Duitsland snel toeneemt, ook bij commerciële bedrijven.

Opvallend is dat de veronderstelde sabotagepogingen steeds redelijk kleine operaties lijken, zoals een enkele drone of een poging tot brandstichting. Dat zou kunnen omdat Rusland steeds afhankelijker wordt van gerekruteerde saboteurs in het land zelf, omdat eigen goedgetrainde spionnen de EU moeilijker binnenkomen. Individueel opererende low-level agents worden die hier genoemd. Dat maakt de sabotage lastig te bestrijden."