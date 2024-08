Vanavond op tv: De route van synthetische drugs • Nieuwe Duitse partij • Olifantenvlees tegen hongersnood

Dodelijke drugs boeken terreinwinst

Synthetische drugs boeken volgens experts steeds meer terreinwinst op plantaardige drugs zoals cocaïne en heroïne. Zo worden de Verenigde Staten al jarenlang geteisterd door een fentanyl-crisis, met honderdduizenden doden tot gevolg.

Dit jaar werden voor eerst zogenoemde nitazenen aangetroffen in Nederland, een middel dat nog vele malen dodelijker is dan fentanyl. We volgen het spoor van deze uiterst krachtige drugs, helemaal terug naar schimmige chemiebedrijven in China.