Drukte op snelwegen rond Utrecht, vooral veel vertraging op A12 en A27

Zoals verwacht is het vandaag opnieuw druk op de wegen rond Utrecht vanwege de afsluiting van de A2 tussen de knooppunten Oudenrijn en Everdingen. Vooral op de A27 in zuidelijke richting loopt het al sinds vanochtend vast.

Rond het middaguur liep de vertraging op de A27 al tegen de drie kwartier. De drukte op de A12 vanuit Den Haag naar Utrecht is inmiddels ook flink toegenomen. Daar was het al druk, maar door een ongeluk is de rechterrijstrook gesloten en staat er een lange file.

Rijkswaterstaat zei eerder al dat de grootste drukte werd verwacht tussen 14.00 en 18.00 uur, en adviseerde dan ook tussen die tijdstippen niet de weg op te gaan.

Volgens een woordvoerder van de ANWB is het momenteel druk op de wegen, maar is het tot nog toe niet te vergelijken met de situatie tijdens het eerste werkzaamhedenweekend. "Wat dat betreft valt het mee", aldus de woordvoerder. Wel lijkt de drukte inmiddels toe te nemen, nu de vrijdagspits is begonnen.

Ook in Nieuwegein is er oponthoud, maar ook daar minder dan eerder. Rijkswaterstaat zegt tegen RTV Utrecht dat er maximaal 30 minuten vertraging is.

In het eerste werkzaamhedenweekend werden veel mensen door hun navigatie door de bebouwde kom van onder meer Nieuwegein gestuurd, waardoor het daar volledig vastliep. Sommige automobilisten stonden daar toen wel vijf uur in de file.

Nieuwegein en Rijkswaterstaat hebben maatregelen genomen na de chaos van het eerste weekend. Zo zijn de verkeerslichten in Nieuwegein anders afgesteld "om het verkeer wat af te remmen", zei omgevingsmanager Melanie Goemans van Rijkswaterstaat in het Radio 1 Journaal. "Daardoor worden ze wat minder populair in de navigatiesystemen."

De werkzaamheden zorgen ook voor problemen bij lokale ondernemers: