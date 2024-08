Titelverdedigster Zijderveld begint overtuigend aan paralympisch zwemtoernooi

De Nederlandse zwemmers zijn sterk begonnen aan de Paralympische Spelen van Parijs. Alle Nederlanders die in de series vrijdagochtend in actie kwamen, plaatsten zich voor de finale.

Met name Chantalle Zijderveld begon overtuigend aan het zwemtoernooi. Op de 100 meter schoolslag was de titelverdedigster in de series met 1.14,85 veruit de snelste. Ook Lisa Kruger was snel genoeg voor een finaleticket. Zij zette in haar heat 1.17,53 neer, de derde tijd in totaal. De Chinese Zhang Meng klokte met 1.15,56 de tweede tijd.

Liesette Bruinsma ging op de 400 meter vrije slag probleemloos door naar de finale. Ze tikte in de series aan in 5.06,82, de derde tijd in totaal. Anastasia Pagonis uit Amerika was de snelste in 5.04,60.