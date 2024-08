Rabobank voorziet faillissementsgolf, 'maar erg is dat niet'

De komende vier jaar trekt een golf van faillissementen over bedrijven in Nederland. Economen van Rabobank voorspellen dat in een nieuwe studie. De piek aan bedrijven die omvallen is naar verwachting uiteindelijk vergelijkbaar met de kredietcrisis in 2008, maar dit hoeft volgens Rabobank helemaal geen slecht nieuws te zijn voor de economie.

Sterker: het zal juist goed uitpakken als een grote groep al lang ploeterende bedrijven het veld ruimt, zo vat Rabo-econoom Hugo Erken het samen. "Een faillissementsgolf hoeft niet samen te gaan met oplopende werkloosheid", benadrukt hij. "Er moet echt een forse schok zijn in het aantal faillissementen wil je dat terugzien in de werkloosheid."

Voor de ondernemers zelf is het natuurlijk een ramp, financieel en psychisch", zegt Erken ook. "Maar voor groeiende bedrijven houden zij wel financiering en vooral personeel vast. Er is een groot personeelstekort. Dat de arbeidsproductiviteit vorig jaar is gedaald is een teken aan de wand. Dat is zorgelijk."

Enkele honderden

De economen van Rabobank maakten een nieuw rekenmodel om te voorspellen hoeveel bedrijven de komende jaren de deuren zouden kunnen sluiten. Het aantal faillissementen loopt al zes kwartalen op rij op, maar is met zo'n 1100 per kwartaal historisch bekeken nog altijd laag.

Na het knappen van de internetzeepbel rond de millenniumwisseling gingen ruim 2000 bedrijven per kwartaal op de fles. Tijdens de kredietcrisis in 2008 waren dat er 2700 tot zelfs 3400. Door de massale overheidssteun na het uitbreken van het coronavirus in 2020 daalde het aantal faillissementen tot slechts enkele honderden per kwartaal.