Urker gezin overleefde instorten Duits hotel: 'Het bleef doodstil'

Mark heeft in totaal dertien uur onder het puin gelegen, in een benauwde positie. "Ik zat echt vast. Mijn benen lagen onder mijn buik. Ik zat een soort van dubbelgeklapt. Een bidhouding kun je wel zeggen. Alleen mijn rechterarm was vrij." Hij herinnert zich dat moment nog goed: "Ik heb momenten gehad dat ik dacht dat ik het niet ging redden. Want je weet niet of er nog meer in gaat storten, of hoe lang het nog gaat duren."

Edi was bang dat haar man het niet zou halen. "Ik heb ook geroepen: red eerst mijn man, want hij gaat dood." Ze konden allebei niets anders dan afwachten. "Drie uur later hoorden we nog steeds helemaal niks. Het bleef doodstil." Wat ze allebei niet doorhadden dat dat er ondertussen een grootschalige reddingsactie gaande was. Doordat ze precies in het midden van het hotel vastzaten, hoorden ze er niks van.

Uiteindelijk werd het gezin bevrijd. De beelden van Edi die samen met haar zoon uit het hotel werd getild, gingen de wereld over. Ze herinnert zich vooral de reactie van haar zoontje: "Ik vond zijn gezichtje zo mooi. Hij begon gelijk te wijzen naar alles wat hij zag."

Bij kennis

Edi en Jamie bleven vrijwel ongedeerd doordat er een deur op hen viel. Onder de deur werden ze beschermd tegen de brokstukken. Mark werd later die dag ernstig gewond onder het puin vandaan gehaald. Naast een gebroken arm had hij ook ernstig inwendig letsel opgelopen.

Vanwege zijn verwondingen werd hij kunstmatig in coma gehouden. Later, toen zijn situatie verbeterde, werd hij overgevlogen naar het UMC in Groningen, waar hij inmiddels twee weken verblijft. Inmiddels is hij bij kennis en het gaat steeds wat beter. "Hij kan voor het eerst in drie weken weer een normaal T-shirt aan", zegt Edi met een lach.

Marks nieren waren uitgevallen door de positie waarin hij bekneld zat. Nu beginnen de organen weer langzaam te werken. "Verder heb ik geen gevoel in mijn voeten en mijn linkerarm, daar kan ik nog niks mee", zegt hij. "Mijn pols was gebroken en dat hebben ze geopereerd, maar er zit weinig beweging in. Dus dat zal ook tijd nodig hebben om goed te kunnen herstellen."

Beloofd

Het stel hoopt in de toekomst de gebeurtenissen zo goed mogelijk af te sluiten. Mark heeft lang nagedacht over hoe hij dat wil doen. "Zo wil ik nog terug naar Kröv en de mensen ontmoeten die ook onder het puin lagen", zegt hij. "En ik zou ook graag de reddingswerkers willen spreken die ons hebben bevrijd."

Hij moet namelijk nog een belofte nakomen aan één van de reddingswerkers: "Ik had degene die mij bevrijd heeft beloofd om een ijskoud biertje te drinken als ik weer terug zou zijn."