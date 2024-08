Minister laat COA deel asielzoekers Ter Apel verspreiden

Het ministerie van Asiel en Migratie heeft het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) de opdracht gegeven om vanuit het aanmeldcentrum in Ter Apel asielzoekers te verplaatsen naar alle opvanglocaties in Nederland. Het gaat om één of twee asielzoekers per locatie, stelt het ministerie. Alleen opvanglocaties voor minderjarige asielzoekers zijn uitgesloten van de maatregel.

Het gaat om 200 opvanglocaties waaraan gevraagd wordt om extra plekken vrij te maken, aldus een woordvoerder van het COA. Dit moet gebeuren voor aanstaande zondag.

Het ministerie noemt het een "last-resort-maatregel", die wordt toegepast om het aantal asielzoekers in Ter Apel onder de 2000 mensen te brengen. Die afgesproken grens wordt dit jaar bijna elke dag overschreden. De gemeente Westerwolde wil vanaf 1 september - aanstaande zondag dus - opnieuw naar de rechter stappen als het aantal van 2000 nog steeds wordt overschreden.

In januari van dit jaar bepaalde een rechter al dat het COA 15.000 euro moet betalen per dag dat er te veel mensen in het aanmeldcentrum zijn. In juni was het maximale bedrag van de boete bereikt, 1,5 miljoen euro. Ook de afgelopen dagen overnachtten er nog steeds te veel mensen in de opvang in Ter Apel.

'Uiterst verzoek'

De maatregel is volgens het ministerie een "uiterst verzoek", in de hoop duidelijk te maken dat er geen andere opties zijn.

"We vragen niet iets extreems van gemeenten, maar we realiseren ons dat we al veel van ze vragen", aldus een woordvoerder van het ministerie. "Maar je moet je afvragen of je het als overheid wil, om steeds voor de rechter te moeten komen omdat het in Ter Apel te vol is."

Asielminister Faber heeft met de veelbesproken spreidingswet de mogelijkheid om gemeenten te dwingen asielzoekers op te nemen, maar die wil ze juist niet gebruiken. Haar partij, de PVV, is een van de felste tegenstanders van de wet en het nieuwe kabinet wil de wet snel afschaffen.