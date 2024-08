Gebroeders Timber bij Oranje-selectie, De Vrij, Koopmeiners en Wieffer vallen af

Ronald Koeman heeft de definitieve Oranje-selectie bekendgemaakt voor de Nations League-duels met Bosnië en Herzegovina (7 september) en Duitsland (10 september). De bondscoach houdt grotendeels vast aan de selectie die hij op het EK in Duitsland tot zijn beschikking had.

Opvallende afwezigen, die nog wel in de EK-selectie zaten, zijn Stefan de Vrij, Steven Bergwijn en Ian Maatsen. De Vrij is herstellende van een bovenbeenblessure.

Teun Koopmeiners, die deze week een grote transfer maakte naar Juventus, zat aanvankelijk wel in de EK-selectie, maar raakte geblesseerd. De middenvelder zit er nu weer niet bij, maar dat komt waarschijnlijk doordat hij dit seizoen nog geen minuten maakte.

Jorrel Hato is er wel bij. De Ajax-verdediger speelt dit seizoen veelvuldig als linksback en is mogelijk ook in die hoedanigheid opgeroepen door Koeman.

Jurriën Timber keert terug

Verder keert Arsenal-verdediger Jurriën Timber terug in de selectie van Oranje na een zware blessure aan zijn knie. Voor het eerst zitten hij en tweelingbroer Quinten (Feyenoord) officieel samen in de selectie van het Nederlands elftal, al trainden ze daar wel eerder samen onder Louis van Gaal.

Doelman Nick Olij zit bij de definitieve selectie en hij kan zijn debuut maken voor Oranje. Van het kwartet keepers dat in de voorselectie zat, is Justin Bijlow afgevallen. Hij is dit seizoen bij Feyenoord tweede keeper achter Timon Wellenreuther en kwam niet door de medische keuring bij het Engelse Southampton.