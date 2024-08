Ajax in Europa League: wat levert dat op en hoe groot is het verschil met Champions League?

Ajax vangt een startpremie van 4,3 miljoen euro, tegenover een startpremie van 18,6 miljoen euro die PSV en Feyenoord dit seizoen ontvangen in de Champions League. Bij een zege in de Europa League verdient Ajax 450.000 euro, dat bedrag is in de Champions League vijf keer groter (2,1 miljoen). Een gelijkspel levert Ajax 150.000 euro op, tegenover 700.000 in de Champions League.

Met die nieuwe financiële realiteit moet Ajax (voorlopig) leven. Het recente succes van de club dreef op Europese inkomsten, die vanaf de succesvolle Champions League-campagne van 2018/2019 drastisch toenamen (zie het tweede plaatje hieronder). Daarop werd onder toenmalig technisch directeur Marc Overmars ook begroot.

De derde plek in de eredivisie geeft ook dit seizoen recht op de voorrondes van de Champions League. Alex Kroes heeft nog tot 2 september om zijn selectie te versterken. Misschien dat de Europa League-miljoenen, al zijn het er dus niet zo veel, hem daarbij helpen.