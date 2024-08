VU en UvA nemen veiligheidsmaatregelen tijdens opening academisch jaar

De Universiteit van Amsterdam (UvA) en de Vrije Universiteit (VU) starten het nieuwe academisch jaar met extra veiligheidsmaatregelen. Bij beide universiteiten worden toegangscontroles gehouden met QR-codes en moeten jassen en tassen buiten blijven. Dat zeggen de universiteiten tegen de NOS.

De onderwijsinstellingen nemen deze maatregelen, omdat dit studiejaar weer pro-Palestijnse demonstraties worden verwacht, zoals ook het geval was voor de zomer. Tijdens de recente introductieweek van de VU blokkeerden demonstranten al kort de deuren van de universiteit.

Toegangscodes

De UvA gaat bij de opening van het academisch jaar voor het eerst werken met toegangscontroles. "Aanwezigen moeten zich van tevoren aanmelden en krijgen een persoonlijke QR-code waarmee ze naar binnen kunnen", aldus een woordvoerder van de universiteit. Bij meerdere evenementen is de universiteit van plan dit systeem te handhaven.

Jassen en tassen mogen niet mee naar binnen. "Dit is voor aanwezigen niet altijd fijn, omdat je dan langer in de rij moet staan. Maar helaas vinden we dat het nodig is." Over verdere veiligheidsmaatregelen wil de woordvoerder niets kwijt: "We willen andere mensen niet wijzer maken dan nodig."

De VU neemt deze maatregelen ook, maar zegt tegen de NOS dat ze in mei - toen er ook protesten waren - al werkten met toegangscontroles. Ook zegt de universiteit in eerdere jaren ook al gewerkt te hebben met QR-codes bij de opening van het academisch jaar. Wel is het voor het eerst dat jassen en tassen buiten moeten blijven.

Zorgen joodse studenten

Gisteren meldde de Nationaal Coördinator Antisemitismebestrijding dat de zorgen over antisemitisme op universiteiten groeit en dat Joodse studenten en docenten de demonstaties intimiderend vinden. "Wij zien dat het oplaaiende Israëlisch-Palestijnse conflict helaas gepaard gaat met antisemitische uitingen op onze universiteiten", aldus Nationaal Coördinator Antisemitismebestrijding Eddo Verdoner.

Verdoner stelde dat het "ontoelaatbaar" is dat studenten en docenten zich niet veilig voelen. "Demonstreren mag, maar wij mogen onze ogen niet sluiten voor antisemitisme dat wordt verhuld als kritiek op Israël."

De woordvoeder van de UvA stelt dat de zorg bij Joodse en Israëlische studenten en medewerkers absoluut leeft. De maatregelen worden genomen om de campus voor iedereen een veilige plek te houden. Ook de VU stelt zowel met Joodse studenten als met studenten die protesteren in gesprek te blijven.