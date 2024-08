Opnieuw ICT-problemen: marechaussee kan geen noodpaspoorten afgeven

Opnieuw kan de marechaussee in het hele land geen noodpaspoorten afgeven. Dat schrijft de organisatie op X. Er zijn problemen door een storing in een systeem.

Staatssecretaris Tuinman van Defensie zegt dat het probleem voortkomt uit de grote ICT-problemen van afgelopen woensdag. De systemen die toen uitvielen, zijn de afgelopen dagen opnieuw opgestart. "Daar hebben we in een systeem, in ons eigen netwerk, wat problemen mee. Het loopt niet lekker", zegt hij. "Het oplossen heeft onze hoogste prioriteit."

De marechaussee weet nog niet hoelang het duurt tot het probleem weer verholpen is. "De balies zijn op dit moment nog wel open, maar we kunnen niet zo veel doen", zegt een woordvoerder van de marechaussee.

Noodpaspoorten zijn er vooral voor mensen die een reis moeten maken die niet uitgesteld kan worden, maar die er achter komen dat hun paspoort verlopen of kwijt is. De marechaussee verstrekt ongeveer 65 noodpaspoorten per dag, vanuit acht locaties in Nederland.

Netwerk van Defensie

Afgelopen woensdag hadden verschillende organisaties problemen door een softwarefout op een van de IT-netwerken van Defensie. Ook die dag konden geen noodpaspoorten afgegeven worden. Daarnaast waren er nog veel meer problemen. Zo waren hulpdiensten slecht bereikbaar en werd het vliegverkeer op Eindhoven Airport stilgelegd.

Andere organisaties die woensdag ook door de storing getroffen waren, zoals Eindhoven Airport, de kustwacht en Defensie, zeggen op dit moment geen problemen te hebben.