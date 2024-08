Eurovisie Songfestival volgend jaar vanuit Zwitserse Basel

De organisatie van het Eurovisie Songfestival is voor veel steden een uitgelezen kans om reclame te maken, maar tegelijk ook een ingewikkelde operatie. In minder dan negen maanden zijn de gaststad en landelijke publieke omroep namelijk verantwoordelijk voor het opzetten van de grootste televisieproductie in Europa.

Daarnaast is het Eurovisie Songfestival een kostbare aangelegenheid. De bedragen lopen uiteen, maar het organiseren kost een land zeker zo'n 30 miljoen euro. Een deel van dit bedrag is afkomstig van de gaststad. Zo droeg Liverpool in 2023 ruim zes miljoen euro bij.

Niet nog een keer organiseren

Basel wacht geen gemakkelijke klus. Afgelopen editie van het Songfestival in Malmö was vanwege dreigingen de meest beveiligde editie in jaren. Dat kwam mede door de deelname van Israël, wat leidde tot protesten met enkele duizenden deelnemers. De Zweedse politie riep zelfs de hulp in van agenten uit buurlanden Denemarken en Noorwegen om alles te kunnen bolwerken.

Vanwege die forse veiligheidsmaatregelen liet de gemeente Malmö na afloop van het evenement weten niet open te staan het festival in de nabije toekomst opnieuw te organiseren. "Als Zweden volgend jaar wint en ons aanbiedt de wedstrijd te organiseren, zullen we dit zeker weigeren! We hebben niet de kracht en het uithoudingsvermogen om de wedstrijd opnieuw te organiseren", luidde toen een statement.