Grote namen verlaten US Open: Rybakina trekt zich terug, Osaka uitgeschakeld

Elena Rybakina heeft de US Open noodgedwongen moeten verlaten. De Kazachse nummer vier van de wereldranglijst, winnares van Wimbledon in 2022, heeft last van een blessure aan de onderrug.

"Ik wilde de laatste grand slam van het jaar niet zo eindigen, maar ik moet naar mijn lichaam luisteren", zei Rybakina na afloop.

Rybakina kampt al langer met verschillende klachten. Ze meldde zich dit jaar al af voor meerdere toernooien, waaronder de WTA-toernooien van Rome (ziekte) en Berlijn (buikklachten), terwijl ze ook de Olympische Spelen oversloeg vanwege acute bronchitis.

Osaka uitgeschakeld

Ook Naomi Osaka komt niet meer in actie op de US Open. De winnares van 2018 en 2022 werd vannacht uitgeschakeld door de Tsjechische Karolina Muchova: 3-6, 6-7 (5).