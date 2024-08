Duitsland stuurt Afghaanse criminelen terug naar land van herkomst

In Duitsland zijn vanmorgen voor het eerst 28 Afghanen op het vliegtuig naar Afghanistan gezet. Dat meldt tijdschrift Der Spiegel. Het gaat om veroordeelde criminelen.

Duitsland had al langer plannen om Afghanen met een criminele achtergrond uit te zetten. Het is voor het eerst sinds de machtsovername van de Taliban in Afghanistan in 2021 dat dit nu weer gebeurt.

Vanmorgen in alle vroegte vertrok een vliegtuig van Qatar Airways vanaf Leipzig naar de Afghaanse hoofdstad Kabul, met daarin onder meer een arts en vluchtbegeleiders. De Afghanen aan boord zijn uit verschillende delen van Duitsland naar het vliegveld gebracht. Sommigen zaten in de gevangenis. Volgens Der Spiegel kreeg iedereen 1000 euro mee.

Het uitzetten van criminelen naar het land van herkomst is in Duitsland al langere tijd onderwerp van gesprek. De regering kijkt daarbij vooral naar mensen uit Syrië en Afghanistan. Onder meer de recente aanslagen met messen in Solingen en Mannheim zijn daar volgens Der Spiegel aanleiding voor.

Bij de aanslag in Solingen werd een 26-jarige Syriër aangehouden met een tijdelijke verblijfsvergunning, die in een vluchtelingenopvang woonde. In Mannheim is een 25-jarige Afghaan verantwoordelijk voor de aanslag. Hij woonde ook als asielzoeker in Duitsland.