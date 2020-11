Nederlandse ondernemers in de sneeuw: 'Het wordt een pittig seizoen'

skigebied - anp

Nederlandse ondernemers in de skigebieden kijken bezorgd naar het komende winterseizoen. Premier Rutte deed dinsdag de oproep om tot halverwege januari niet naar het buitenland te reizen. De NOS sprak drie ondernemers over de impact van de coronacrisis op hun bedrijf. "Het was vorig jaar al een kort seizoen en nu staat dit jaar ook op losse schroeven", zegt Annelot Bartels, die sinds 2011 in de winter in Oostenrijk woont. Zij en haar Oostenrijkse vriend zijn ski- en snowboardgids en runnen daarnaast een skischool. Bovendien verhuren ze appartementen in hun Haus Freeride. Ze leerden elkaar kennen toen ze lesgaven bij een skischool.

Annelot Bartels en Chris Zangerl met hun twee kinderen - Annelot Bartels

Ze moeten het vooral van het wintertoerisme hebben en dat zal dit jaar een stuk minder zijn dan voorgaande jaren. Veel Europese overheden raden burgers aan niet naar het buitenland te reizen. "De Engelsen lijken ook niet te komen dit jaar", zegt Bartels. Arno de Jong merkt dat er nu veel minder toeristen zijn die hun sneeuwvakantie vooruit boeken. Hij heeft nog geen boekingen uit Nederland. "Heel veel mensen willen afwachten en beslissen waarschijnlijk pas last minute of ze komen." Met zijn partner Jessica vertrok hij dertien jaar geleden naar de Franse Alpen. Hun verhuizing was te zien in het tv-programma Ik Vertrek. Hun bedrijf AlpAdventures biedt geheel verzorgde reizen in de sneeuw aan.

Arno en Jessica de Jong met hun twee kinderen - Arno de Jong

De Jong is blij dat ze hun risico's een beetje hebben gespreid, zodat de coronacrisis niet in één klap hun hele inkomen wegvaagt. "We hebben geen klassieke onderneming. Naast ons bedrijf werken we allebei als freelancer." Zo heeft Jessica een eigen cateringbedrijf en is hij bergwandelgids die ook wandelingen met sneeuwschoenen aanbiedt. Goede zomer Afgelopen zomer zagen ze juist heel veel toeristen komen. "Het was een van de beste zomers ooit. Mensen leken door de voorafgaande lockdown een enorme behoefte te hebben aan de natuur in de bergen", zegt De Jong. Vanessa van Hemert en haar man Dennis Henebiens hadden ook een goede zomer met hun Pension Erdlinger. Maar afgelopen week kregen ze annuleringen. "Normaal gesproken is ons pension nu al wel volgeboekt voor de kerstvakantie en krokusvakantie. Nu is dat nog niet zo", zegt Van Hemert bezorgd. Twee jaar geleden vertrokken ze naar Oostenrijk en openden ze een pension. Ook zij waren toen te zien in Ik Vertrek. "Dennis zei al jaren dat hij in de bergen wilde wonen. Op een gegeven moment was ik het zat en besloten we gewoon te gaan." Binnen een paar maanden waren ze verhuisd naar het plaatsje Mallnitz.

Vanessa van Hemert en haar man Dennis Henebiens met hun twee kinderen - Vanessa van Hemert