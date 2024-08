Verhaeren combineert Visma-wielerploeg met KNZB: 'Mijn nieuwsgierigheid gaat nooit weg'

"Het gaat over planning, wanneer selecteer je? Wat doen de coaches en hoe werken zij samen met experts? En hoe maken we daar een eenheid, een beter team van?"

Het lijkt veel, maar Verhaeren weet waar hij aan begint. "Ik weet dat een dag maar 24 uur heeft. Maar toch, mijn nieuwsgierigheid gaat nooit weg en dat is mijn drijfveer."

"En ik ben het wel gewend. Ik heb hiervoor ook zeven jaar in Australië gezeten. Alleen voor het zwemmen, maar door die reisafstanden gaat daar ook heel veel tijd in zitten. Dat is hier allemaal een stuk makkelijker", zegt Verhaeren, die zijn werkzaamheden voor de zwembond voornamelijk uit zal voeren in zijn woonplaats Eindhoven.