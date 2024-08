Van de Zandschulp dacht aan stoppen, maar schittert nu in New York: 'Viel allemaal goed'

Opvallend was ook hoe onderkoeld de Nederlander reageerde na het beslissende matchpoint. Slechts een gebalde vuist verraadde iets van blijdschap, maar van zijn gezicht was niets af te lezen.

"Ik was heel rustig ja, dat ben ik tijdens de hele wedstrijd ook wel geweest. Ik ben ook niet iemand die op zijn rug gaat liggen als hij een wedstrijd wint."

Geïnvesteerd in zichzelf

Hoe rustig hij er zelf ook onder is: het is opmerkelijk hoe snel Van de Zandschulp zich heeft herpakt nadat hij aan het begin van de zomer in een sportief en mentaal dal zat. Hij is er in geslaagd zijn gemoedstoestand te verbeteren en wint gewoon weer partijen.

"Ik heb in mezelf geïnvesteerd door hard te blijven trainen en wat meer wedstrijden te spelen, en ook de overwinning in de vorige wedstrijd speelt wel mee", wijst Van de Zandschulp op zijn afgetekende overwinning in de eerste ronde van de US Open. "Maar soms moet het ook gewoon allemaal goed vallen tijdens een wedstrijd."

De vraag die rest: waar eindigt het voor Van de Zandschulp op deze US Open? In de volgende ronde wacht de Brit Jack Draper, de nummer 25 van de wereldranglijst. Dat is een goede bekende van de Nederlander.

"Daar heb ik een aantal keer mee getraind", vertelt hij. "Goede serveerder, goede speler. Hij heeft een goed seizoen, dus dat gaat weer een pittige kluif worden", besluit de tennisser luchtig.